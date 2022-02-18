Вылетел на встречную полосу: в Киеве маршрутка едва не спровоцировала ДТП
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве на бульваре Кольцова водитель маршрутки №188 ехал с бешеной скоростью. Он пытался обогнать легковой автомобиль.
Инцидент произошел 18 февраля. Водитель маршрутки едва не спровоцировал ДТП.
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Детали события
Маневры маршрутки зафиксировал видеорегистратор легкового автомобиля. Водитель ехал на него по встречной полосе и пытался обогнать транспорт, который был перед ним. Таким образом он подверг опасности других участников дорожного движения.
Еще один случай с водителем маршрутки
Во Львове 19 января водитель маршрутного такси отвлекся на телефон. Перед светофором он влетел в 2 легковых автомобиля, которые ждали зеленый цвет. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
Впоследствии в полиции обнародовали видео, где видно, что после аварии мужчина бросил телефон из рук. Мужчина признал свою вину. Суд оштрафовал его на 850 гривен.
Текст публикации телеграм-канала "Киев Оперативный"
Это нормальные водители, которые занимаются пассажирскими перевозками и отвечают за безопасность пассажиров? Зачем нам столько тех контрольных структур для перевозчиков, если ни одна из поставленной задачей не может справиться?
Киев, бульвар Кольцова