Вырвал пистолет на заправке и рванул селами: на Бориспильщине поймали водителя под наркотиками

В Бориспольском районе полиция задержала 36-летнего водителя с признаками наркотического опьянения. Более того, мужчина перевозил в своем автомобиле целый арсенал запрещенных веществ. Инцидент произошел 16 октября.

Правоохранители получили ориентировку на нарушителя после того, как он устроил опасную ситуацию на одной из заправок.

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Вырвал пистолет из колонки и сбежал

Полиции сообщили, что водитель Audi A4 оторвал пистолет у бензоколонки и поехал в направлении Харькова. Патрульные экипажи получили ориентировку и остановили автомобиль неадекватного водителя на улице Мира в селе Ничипоровка.

Наркотический "клондайк" в автомобиле

Во время общения с полицейскими водитель все ещё находился под действием наркотиков. Кроме того, он признался, что у него при себе значительные их запасы. Так, мужчина выложил семь упаковок с таблетками и шприцы.

Получил кипу протоколов

Судя по кадрам видео, в автомобиле с молодчиком находился ребенок.

Из-за подозрительных находок патрульные вызвали на место происшествия следователей и составили на водителя ряд протоколов и постановление об:

отказе от освидетельствования на состояние опьянения;

нарушении правил дорожного движения, повлекшем дорожно-транспортное происшествие;

нарушении правил дорожного движения, которое привело к созданию аварийной ситуации;

управлении транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившем для проверки удостоверение водителя соответствующей категории.

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Трагедия из-за пьяного водителя в Киеве

На проспекте Степана Бандеры в столице 15 октября нетрезвый водитель грузовика сбил двух пешеходов. Мужчина скрылся с места преступления и сумел проехать 10 километров. Чтобы остановить его, полиции пришлось ввести план "Перехват". Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, неделю не дожив до своего 25-летия.