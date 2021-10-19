Вирвав пістолет заправки і чкурнув селами: на Бориспільщині спіймали водія під наркотиками

У Бориспільському районі поліція затримала 36-річного водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Ба більше, чоловік перевозив у своєму авто цілий арсенал заборонених речовин. Інцидент трапився 16 жовтня.

Правоохоронці отримали орієнтування на порушника після того, як він вчинив небезпечну витівку на одній із заправок.

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Вирвав пістолет із колонки і утік

Поліції повідомили, що водій Audi A4 відірвав пістолет бензоколонки й поїхав у напрямку Харкова. Патрульні екіпажі отримали орієнтування й зупинили автомобіль неадекватного водія на вулиці Миру в селі Ничіпорівка.

Наркотичний "клондайк" в авто

Під час спілкування з поліцейськими водій досі був під дією наркотиків. Крім того, він зізнався, що має при собі неабиякі їхні запаси. Так, чоловік виклав сім упаковок з таблетками та шприци.

Отримав стос протоколів

Судячи з кадрів відео, в авто з молодиком перебувала дитина.

Через підозрілі знахідки патрульні викликали на місце події слідчих та склали на водія низку протоколів і постанову про:

відмову від огляду на стан сп‘яніння;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду;

порушення правил дорожнього руху, що призвело до створення аварійної ситуації;

керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії.

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Трагедія через п'яного водія у Києві

На проспекті Степана Бандери у столиці 15 жовтня нетверезий водій вантажівки збив двох пішоходів. Чоловік утік з місця злочину й зумів проїхати аж 10 кілометрів. Аби зупинити його, поліції довелося ввести план "Перехоплення". Згодом один із потерпілих помер у лікарні, тиждень не доживши до свого 25-річчя.