В Киеве слышали взрыв: полиция говорит, что может гореть трансформаторная подстанция
- На левом берегу Киева слышался сильный взрыв.
- Полиция проверяет информацию о возможном возгорании трансформаторной подстанции в Днепровском районе.
Вечером на левом берегу Киева слышали сильный взрыв. Тревогу в столице не объявляли.
Около 20:15 в сети появились сообщения о том, что на левом берегу Киева слышали сильный взрыв, передает 24 Канал.
Что известно о взрыве в Киеве?
В комментарии в полиции заявили, что к ним поступило сообщение о том, что горит трансформаторная подстанция в Днепровском районе. Сейчас эту информацию еще проверяют.
Справка: Трансформаторная подстанция – это специальная электротехническая станция, которая предназначена для передачи и преобразования электрической энергии с одного напряжения в другое. Ее основная задача – сделать электроэнергию безопасной и удобной для использования в домах, школах, заводах и т.д.
Напомним, что в Киеве днем вспыхнул масштабный пожар в здании на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе. По данным ГСЧС, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Последние новости о пожарах в Киеве
- 5 февраля в гостинице "Днепр" в Киеве произошел пожар, охвативший примерно 30 квадратных метров на третьем этаже. Пожар ликвидировали за полчаса, 57 человек были эвакуированы.
- В ночь на 9 февраля в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции, которую быстро локализовали спасатели. Пожар полностью был ликвидирован в 04:24.
- 11 февраля на улице Тарасовской в Киеве около 22:21 раздался взрыв, хотя воздушную тревогу не объявляли. Полиция сообщила, что в Голосеевском районе взорвался автомобиль. По данным ГСЧС, взрыв произошел из-за газового оборудования автомобиля.