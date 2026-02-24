В Киеве слышали взрыв: полиция говорит, что может гореть трансформаторная подстанция

Вечером на левом берегу Киева слышали сильный взрыв. Тревогу в столице не объявляли.

Около 20:15 в сети появились сообщения о том, что на левом берегу Киева слышали сильный взрыв, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Киеве?

В комментарии в полиции заявили, что к ним поступило сообщение о том, что горит трансформаторная подстанция в Днепровском районе. Сейчас эту информацию еще проверяют.

Справка: Трансформаторная подстанция – это специальная электротехническая станция, которая предназначена для передачи и преобразования электрической энергии с одного напряжения в другое. Ее основная задача – сделать электроэнергию безопасной и удобной для использования в домах, школах, заводах и т.д.

Напомним, что в Киеве днем ​​вспыхнул масштабный пожар в здании на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе. По данным ГСЧС, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

