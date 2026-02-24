Как транспорт пытается обойти воду по тротуарам, показали в "Новости.Live".
Смотрите также На Украину надвигаются крупнейшие за десятилетия наводнения: в каких регионах возможны подтопления
Почему в Киеве затруднено движение?
Потепление в Киеве 24 февраля привело к таянию снега. Из-за него затоплены дороги, в частности на улице Академика Повара, что в Деснянском районе.
На видео видно, как вода накопилась на дороге, а машины едут по ним на пониженной скорости. Некоторые объезжают подтопленные участки просто по тротуарам.
Ситуация на дорогах Киева после таяния снега: смотрите видео
Журналисты отмечают, что система водоотведения не выдерживает объемов талой воды, а тротуары до сих пор не расчищены от остатков снега и гололеда.
Нерасчищенные тротуары столицы в конце зимы: смотрите видео
Какова ситуация с непогодой в Украине?
По данным Укргидрометцентра, до 26 февраля в Украине поднимутся уровни рек из-за потепления и таяния снега. Это может вызвать локальные подтопления.
В частности, уже в ряде областей объявлен первый (желтый) уровень опасности. А в Кропивницком есть угроза частичного подтопления домов.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что с 23 февраля ожидается теплый воздух атлантического происхождения, а в начале марта – потепление.