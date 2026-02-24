Как транспорт пытается обойти воду по тротуарам, показали в "Новости.Live".

Почему в Киеве затруднено движение?

Потепление в Киеве 24 февраля привело к таянию снега. Из-за него затоплены дороги, в частности на улице Академика Повара, что в Деснянском районе.

На видео видно, как вода накопилась на дороге, а машины едут по ним на пониженной скорости. Некоторые объезжают подтопленные участки просто по тротуарам.

Журналисты отмечают, что система водоотведения не выдерживает объемов талой воды, а тротуары до сих пор не расчищены от остатков снега и гололеда.

Какова ситуация с непогодой в Украине?