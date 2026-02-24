Як транспорт намагається оминути воду тротуарами, показали в "Новини.Live".

Дивіться також На Україну насуваються найбільші за десятиліття повені: у яких регіонах можливі підтоплення

Чому у Києві ускладнений рух?

Потепління у Києві 24 лютого спричинило танення снігу. Через нього затоплено дороги, зокрема на вулиці Академіка Кухаря, що у Деснянському районі.

На відео видно, як вода накопичилась на дорозі, а автівки їдуть ними на зниженій швидкості. Дехто об'їжджає підтоплені ділянки просто тротуарами.

Ситуація на дорогах Києва після танення снігу: дивіться відео

Журналісти зазначають, що система водовідведення не витримує об'ємів талої води, а тротуари досі не розчищені від залишків снігу та ожеледиці.

Нерозчищені тротуари столиці наприкінці зими: дивіться відео

Яка ситуація з негодою в Україні?