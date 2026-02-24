Як транспорт намагається оминути воду тротуарами, показали в "Новини.Live".
Чому у Києві ускладнений рух?
Потепління у Києві 24 лютого спричинило танення снігу. Через нього затоплено дороги, зокрема на вулиці Академіка Кухаря, що у Деснянському районі.
На відео видно, як вода накопичилась на дорозі, а автівки їдуть ними на зниженій швидкості. Дехто об'їжджає підтоплені ділянки просто тротуарами.
Журналісти зазначають, що система водовідведення не витримує об'ємів талої води, а тротуари досі не розчищені від залишків снігу та ожеледиці.
Яка ситуація з негодою в Україні?
За даними Укргідрометцентру, до 26 лютого в Україні піднімуться рівні річок через потепління та танення снігу. Це може викликати локальні підтоплення.
Зокрема, вже у низці областей оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. А у Кропивницькому є загроза часткового підтоплення будинків.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що з 23 лютого очікується тепле повітря атлантичного походження, а на початку березня – потепління.