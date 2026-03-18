Укр Рус
18 марта, 20:51
2
Обновлено - 21:08, 18 марта

Враг атаковал Киев: обломки дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра

Диана Подзигун
Основні тези
  • Российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками вечером 18 марта, обломки дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра.
  • Происшествие произошло в Голосеевском районе Киева, пожара не было, пострадавших также нет.

Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками вечером 18 марта. Обломок одного из дронов упал на крышу и также повредил стену торгового центра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о последствиях атаки БПЛА на столицу?

Инцидент произошел вечером 18 марта в Голосеевском районе Киева. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на крышу и повредили стену торгового центра.

Кличко отметил, что пожара на месте происшествия нет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Где еще недавно обнаружили обломки российских дронов?

  • В ночь на 16 марта российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области. Обломки ударных БПЛА зафиксировали в нескольких районах столицы.

  • В Соломенском районе части дрона упали на территории нежилой застройки, в Святошинском –  их нашли на открытой местности, там загорелась трава.

  • Тогда как в Шевченковском районе обломки беспилотника упали прямо у подножья Монумента Независимости в центре города.