Враг атаковал Киев: обломки дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра

Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками вечером 18 марта. Обломок одного из дронов упал на крышу и также повредил стену торгового центра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Что известно о последствиях атаки БПЛА на столицу? Инцидент произошел вечером 18 марта в Голосеевском районе Киева. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на крышу и повредили стену торгового центра. Кличко отметил, что пожара на месте происшествия нет. К счастью, обошлось без пострадавших. Где еще недавно обнаружили обломки российских дронов? В ночь на 16 марта российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области. Обломки ударных БПЛА зафиксировали в нескольких районах столицы.

В Соломенском районе части дрона упали на территории нежилой застройки, в Святошинском – их нашли на открытой местности, там загорелась трава.

Тогда как в Шевченковском районе обломки беспилотника упали прямо у подножья Монумента Независимости в центре города.