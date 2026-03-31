Взрывы на Киевщине: ПВО отбивает "Шахеды"
- В ночь на 31 марта на Киевщине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.
- В 03:24 в регион долетели новые дроны, и силы ПВО начали их отбивать.
Ударные дроны врага долетели до Киевской области ночью 31 марта. В регионе заработали силы ПВО.
Об этом проинформировали в Киевской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об атаке БпЛА на Киевскую область 31 марта?
Воздушную тревогу в Киевской области объявляли несколько раз в течение ночи 31 марта, это происходило в разных районах. После 3 утра тревога была, к примеру, в Броварском и Бориспольском.
Все это из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
В 03:24 в регион залетели новые БпЛА российской армии, и Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что начали работу силы Противовоздушной обороны.
Где еще раздавались взрывы в течение минувших суток?
Российская армия несколько раз за день поднимала в воздух МиГ-31К, создавая угрозу атаки "Кинжалами".
Также враг ударил дронами по Полтаве и повредил многоквартирный дом, погиб человек.