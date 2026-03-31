Вибухи на Київщині: ППО відбиває "Шахеди"

Ударні дрони ворога долетіли до Київської області вночі 31 березня. У регіоні запрацювали сили ППО.

Про це проінформували у Київській ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Повітряна тривога шириться Україною через загрозу БпЛА: де фіксують ворожі дрони

Що відомо про атаку БпЛА на Київщину 31 березня?

Повітряну тривогу у Київській області оголошували кілька разів упродовж ночі 31 березня, це відбувалося у різних районах. Після 3 ранку тривога була, до прикладу, у Броварському та Бориспільському.

Усе це через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

О 03:24 до регіону залетіли нові БпЛА російської армії, і Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що почали роботу сили Протиповітряної оборони.

