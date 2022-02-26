"За любые деньги": в Киеве срочно нужны рации

На своей странице в социальной сети фейсбук Сергей Притула призвал Киев помочь в поиске раций.

В сообщении Сергей Притула спросил, есть ли у кого-то на складах или в закрывшихся магазинах. Отметив, что "за любые деньги".

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Всем, кто может помочь, нужно звонить по следующим номерам:

+380 (50) 997 93 60

+380 (73) 167 26 46

+380 (68) 071 63 71

"Наберите наши линии. Если на какую-то не дозвонитесь, наяривайте на другую! Спасибо! Работаем", – добавил Сергей Притула.

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Сообщение Сергея Притулы

Киев!

Нужны рации.

За любые деньги!

Может у кого-то есть еще на складах или в закрывшихся магазинах.

+380 (50) 997 93 60

+380 (73) 167 26 46

+380 (68) 071 63 71

Наберите наши линии.

Если на какую-нибудь не дозвонитесь, наяривайте на другую!

Спасибо!

Работаем!