За Макаров, Ирпень и Гостомель всю ночь шли бои
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Ситуация в Бучанском районе Киевщины остается сложной. Всю ночь на 8 марта оккупанты обстреливали инфраструктуру населенных пунктов.
Ночные бои велись в Макарове, Ирпене и Гостомеле. Наши защитники не давали врагу продвинуться дальше в сторону столицы.
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Террористы разместили свою технику вдоль:
- Немишаевской общины,
- Михайловской Рубежовки,
- Бучи.
Оккупанты стреляют по домам и людям. Они цинично препятствуют проведению эвакуации населения. За сутки из Ирпеня удалось вывезти только тех, кто смог самостоятельно добраться до места сбора.
Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Однако для этого требуется режим тишины, ведь рашисты постоянно стреляют.
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