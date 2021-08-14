В Киевтеплоэнерго объяснили как заказать распломбирование счетчиков горячей воды или отопления

В Киевтеплоэнерго сообщили, что сейчас можно заказать услугу распломбирования счетчиков горячей воды или отопления. В предприятии утверждают, что это удобно и быстро.

Для этого необходимо оставить заявку в онлайн-сервисе "Распломбирование" на сайте ЦКС. Также можно заказать услугу по телефону или отправить письмо на электронную почту.

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Вот ссылки и контактные данные, которыми предлагают воспользоваться в Киевтеплоэнерго:

Ссылка на сайт ЦКС https://cks.com.ua/remote

Телефон call-центра ЦКС – (044) 247-40-40

Электронная почта: kzp@kte.kmda.gov.ua

Когда заказывают услугу

Эту услугу необходимо заказывать перед демонтажем неработающих счетчиков или при необходимости провести поверку счетчика с демонтажем. Теперь это можно сделать быстро и удобно, не выходя из дома.

Что нужно указать в заявке

В заявке нужно указать ФИО, контактный номер телефона и адрес. К письму необходимо приложить фотографию счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами.

Срок обработки обращения – 14 дней.



Как заказать услугу "Распломбирование" / Инфографика Киевтеплоэнерго