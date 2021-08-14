Для цього необхідно залишити заявку в онлайн-сервісі "Розпломбування" на сайті ЦКС. Також можна замовити послугу за телефоном або надіслати листа на електронну пошту.
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Ось посилання й контактні дані, яким пропонують скористатися у Київтеплоенерго:
- Посилання на сайт ЦКС https://cks.com.ua/remote
- Телефон call-центру ЦКС – (044) 247-40-40
- Електронна пошта: kzp@kte.kmda.gov.ua
Коли замовляють послугу
Цю послугу необхідно замовляти перед демонтажем непрацюючих лічильників або при необхідності провести повірку лічильника з демонтажем. Тепер це можна зробити швидко та зручно, не виходячи з дому.
Що потрібно вказати у заявці
У заявці потрібно вказати ПІБ, контактний номер телефону й адресу. До листа необхідно додати фотографію лічильника на поточну дату з наявними пломбами.
Термін опрацювання звернення – 14 днів.
Як замовити послугу "Розпломбування" / Інфографіка Київтеплоенерго