Заработали миллион: полицейский и медработница в Киеве подделывали COVID-сертификаты

В Киеве разоблачили полицейского и медработницу, которые за взятку выдавали людям сертификаты вакцинации против COVID-19 без ее прохождения. Об этом стало известно 10 декабря.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах и в подкупе. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Вскоре злоумышленникам должны избрать меры пресечения.

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Злоумышленники заработали на своей схеме 1 миллион гривен / Фото ГБР

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела / Фото ГБР

Один искал клиентуру, другая – "отоваривала"

Задачей полицейского был поиск граждан, которые хотели приобрести фейковые "ковидные" сертификаты.

Он приводил потенциальных "клиентов" к медработнице, а она вносила вымышленные данные о них в систему Helsi и выдавала сфальсифицированные документы.

За это злоумышленники брали по 4–5 тысяч гривен. Показательно, что цена зависела от того, марку какой вакцины отмечали в сертификате.

Незаконными действиями пара аферистов успела заработать 1 миллион гривен.



За свои услуги злоумышленники просили по 4–5 тысяч гривен / Фото ГБР

Полицейский искал клиентов, а медработница выдавала им сертификаты без прохождения прививки за деньги / Фото ГБР

Край "бизнесу" положили обыски

В конце концов 9 декабря правоохранители провели обыски на рабочих местах подозреваемых и у них дома. Там изъяли более 200 поддельных сертификатов и списки лиц, которые покупали такие "документы".

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