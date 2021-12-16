Здание КГГА подсветили орнаментным Орьнек, который внесли в список наследия ЮНЕСКО

На 16-й сессии комитет по охране культурного наследия внес в список ЮНЕСКО украинский элемент Орьнек. Этот крымскотатарский орнамент стал четвертым элементом украинской культуры, охраняемый ЮНЕСКО.

Чтобы отметить это событие, в КГГА решили подсветить здание и провести презентацию инсталляции орнамента Орьнек для жителей столицы. Организаторами мероприятия выступили представители МИД, Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, а также Ассоциация городов Украины.

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В мэрии отметили, что провели мероприятие в рамках меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и Ассоциацией городов Украины.

Что известно об Орьнеке

КГГА подсветили крымскотатарским орнаментом / Фото КГГА

Крымскотатарский орнамент и знания о нем внесли в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО 16 декабря.

Орьнек – четвертый элемент украинской культуры, который был внесен в список ЮНЕСКО.

Кроме этого орнамента в списке есть: Петриковская роспись, традиция Косовской рисованной керамики, а также казацкие песни Днепропетровщины.

Орьнек состоит из множества символов, каждый из которых имеет уникальное значение.

Используют Орьнек в гончарстве, гравюре, ювелирном деле, резьбе по дереву, стеклу, вышивке, ткачестве, настенной росписи и других отраслях.

Около 35 символов используются в качестве защитных оберегов.

Каждый из символов орнамента несет уникальное значение.

Общие значения композиций и орнаментов Орьнека – пожелание согласия и примирения в семье, продолжение рода, уважение к жизненному опыту и мудрости старшего поколения.

Украина – член комитета ЮНЕСКО по культуре во время войны

В конце ноября Украину избрали членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решения приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Членство нашего государства в комитете, по словам Александра Ткаченко, важно в условиях войны с Россией и при попытках Кремля присвоить наше культурное наследие.