Зеленский не первый: киевский предприниматель давал по тысяче гривен за вакцинацию еще летом

В середине лета предприниматель из Киева провел эксперимент среди работников. Он пообещал 1 000 гривен каждому, кто вакцинируется. Таким образом количество людей с прививкой выросло в 14 раз.

В середине лета Алексей Давыденко провел среди коллег опрос о том, хотят ли они вакцинироваться. По результатам исследования, 72% работников не захотели делать прививки. Тогда мужчина решил поощрить их финансово.

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Деньги и проценты к зарплате

Мужчина проводил эксперимент 3 месяца и о результатах рассказал 1 ноября. Предприниматель предложил коллегам единовременную выплату, повышение зарплаты и выходной день:

единовременно 1 000 гривен за полную вакцинацию.

выходные дни после каждой вакцинации.

+ 10% к каждой зарплате до конца 2021 года.

С начала исследования вакцинировались 5%, а затем процент увеличился до 73.



Статистика до и после эксперимента / Фото из Фейсбука Алексея Давыденко

Алексей Давыденко отмечает, что неважно с какой мотивацией люди передумали относительно вакцинации. Важно, то что с антивакцинаторов не нужно насмехаться, а помогать им и искать подход.

Текст публикации Алексея Давыденко:

Пришло время.

Рассказываю о результатах нашего эксперимента с денежной мотивацией для всех вакцинированных сотрудников наших магазинах.

Напомню.

В середине лета мы провели опрос и ужаснулись – большинство наших коллег, которые работают по всей Украине, не собирались прививаться.

Мы решили мотивировать людей ТУПО деньгами:

- единовременно 1 ' 000 грн за полную вакцинацию.

- выходные дни после каждой вакцинации.

- +10% к каждой зарплате до конца 2021 года.

Прошло 3 месяца.

Результаты меня полностью устраивают.

12 июля:

5% полная вакцинация.

72% не желают вакцинироваться.

28 октября:

73% – полная вакцинация.

13% не желают.

Так или иначе.

Еще до начала третьей волны COVID мы смогли убедить более половины своих сотрудников изменить свое мнение и пройти полную вакцинацию.

И неважно с какой мотивацией люди передумали:

- захотели подзаработать

- взяли пример с коллег

- испугались

Важно другое.

Не надо клеймить позором антивакцинаторов.

Не надо взывать к их уму и здравому смыслу.

Не надо смеяться и издеваться над ними.

Надо попытаться найти ключ к каждой закрытой двери.

В данном случае ключом оказались деньги.

Даже если одну человеческую жизнь мы смогли таким образом выкупить деньгами – этот эксперимент уже можно считать успешным.

Согласитесь.

Нечасто можно купить здоровье за деньги.

Пусть даже чужое здоровье.

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