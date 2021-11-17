Зеленский не первый: киевский предприниматель давал по тысяче гривен за вакцинацию еще летом
Источник:фейсбук Алескея Давыденко
В середине лета предприниматель из Киева провел эксперимент среди работников. Он пообещал 1 000 гривен каждому, кто вакцинируется. Таким образом количество людей с прививкой выросло в 14 раз.
В середине лета Алексей Давыденко провел среди коллег опрос о том, хотят ли они вакцинироваться. По результатам исследования, 72% работников не захотели делать прививки. Тогда мужчина решил поощрить их финансово.
Обратите внимание Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным гражданам, – Зеленский
Деньги и проценты к зарплате
Мужчина проводил эксперимент 3 месяца и о результатах рассказал 1 ноября. Предприниматель предложил коллегам единовременную выплату, повышение зарплаты и выходной день:
- единовременно 1 000 гривен за полную вакцинацию.
- выходные дни после каждой вакцинации.
- + 10% к каждой зарплате до конца 2021 года.
С начала исследования вакцинировались 5%, а затем процент увеличился до 73.
Статистика до и после эксперимента / Фото из Фейсбука Алексея Давыденко
Алексей Давыденко отмечает, что неважно с какой мотивацией люди передумали относительно вакцинации. Важно, то что с антивакцинаторов не нужно насмехаться, а помогать им и искать подход.
Текст публикации Алексея Давыденко:
Пришло время.
Рассказываю о результатах нашего эксперимента с денежной мотивацией для всех вакцинированных сотрудников наших магазинах.
Напомню.
В середине лета мы провели опрос и ужаснулись – большинство наших коллег, которые работают по всей Украине, не собирались прививаться.
Мы решили мотивировать людей ТУПО деньгами:
- единовременно 1 ' 000 грн за полную вакцинацию.
- выходные дни после каждой вакцинации.
- +10% к каждой зарплате до конца 2021 года.
Прошло 3 месяца.
Результаты меня полностью устраивают.
12 июля:
5% полная вакцинация.
72% не желают вакцинироваться.
28 октября:
73% – полная вакцинация.
13% не желают.
Так или иначе.
Еще до начала третьей волны COVID мы смогли убедить более половины своих сотрудников изменить свое мнение и пройти полную вакцинацию.
И неважно с какой мотивацией люди передумали:
- захотели подзаработать
- взяли пример с коллег
- испугались
Важно другое.
Не надо клеймить позором антивакцинаторов.
Не надо взывать к их уму и здравому смыслу.
Не надо смеяться и издеваться над ними.
Надо попытаться найти ключ к каждой закрытой двери.
В данном случае ключом оказались деньги.
Даже если одну человеческую жизнь мы смогли таким образом выкупить деньгами – этот эксперимент уже можно считать успешным.
Согласитесь.
Нечасто можно купить здоровье за деньги.
Пусть даже чужое здоровье.
Зеленский тоже пообещал по 1 тысяче гривен
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что всем, кто получит две дозы прививки, государство выплатит по 1 тысяче гривен.
- Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года.
- Получить вознаграждение можно будет через приложение "Дия".