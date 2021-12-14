Жителей киевской Оболони предупреждают об агрессивной женщине, бросающейся на людей с ножом

Довольно пожилую женщину, можно нередко увидеть как на улицах Оболони, так и в киевском транспорте. Она агрессивно ведет себя и бросается на людей. Иногда – с ножом.

Предупреждение об агрессивно настроенной жительнице опубликовали в местном сообществе в фейсбуке. Поведение женщины сняли очевидцы, которые увидели, как она бросается на пассажиров троллейбуса.

Смотрите также Стрелял по людям: под Киевом силовики штурмом взяли квартиру с вооруженным мужчиной

По словам очевидцев, женщина просто зашла в салон общественного транспорта и сразу начала бить людей, которые мирно стояли.

Часто бросается на людей с ножом

Местные жители говорят, что женщину можно часто увидеть на Минском массиве. Также она нередко пользуется 99-м автобусом.

Кроме того, она почти постоянно цепляется к прохожим или пассажирам.

Нередко женщина проявляет не только словесную агрессию, но и пытается избить людей. Кроме того, в руках у нее иногда замечают нож.

В подписи к видео, которое сделали свидетели 12 декабря, сказано, что женщину пытался усмирить другой пассажир троллейбуса. Чем закончился инцидент, неизвестно.

На Минском массиве в 99 автобусе ездит психически больной человек, который бросается с ножом на пассажиров. Будьте крайне осмотрительны!

– отметили пользователи.

Смотрите видео с женщиной, которая нападает на пассажиров автобуса на Оболони в Киеве: