У Києві дитина і собака рятували один одного після падіння під кригу: моторошне відео
Джерело:dtp.kiev.ua
Моторошний випадок на воді, який ледве не закінчився трагедією, стався 22 грудня у Києві. Спочатку під лід провалився собака, а згодом – хлопець, який кинувся йому на допомогу.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. І дитина, і тварина благополучно вибралися з крижаної води.
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Запис події зняли очевидці, які перебували на іншому березі протоки.
Собака тягнув хлопця
- Вранці 22 грудня чотирилапий вибіг на тонку кригу та провалився у воду. За ним одразу побіг хлопчик, який також опинився у воді.
- За цим спостерігав дорослий чоловік, який стояв на березі та активно жестикулював. Втім, згодом на місце події прибіг інший свідок, який притягнув велику палицю.
- У цей час хлопчик вже допоміг собаці дістатися берега, але сам ще перебував у воді.
- Підліток схопився за палку, а дорослі та сам пес тягнули її.
Ще один очевидець події був напоготові сам пірнути у воду та вже зняв верхній одяг, але його допомога не знадобилася.
Коли хлопчик дістався берега, дорослі допомогли йому зігрітися.
Дивом врятувалися. Слідкуйте за дітьми і тваринами і самі не виходьте на лід водойм, він ще дуже тонкий!
– зазначили в описі до відео у спільноті dtp.kiev.ua.
Дивіться відео врятування собаки та дитини, які опинилися у крижаній воді у Києві: