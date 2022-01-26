На Русанівці у Києві під виглядом сантехників орудують домушники

Мешканці спального району Русанівка попереджають своїх сусідів про небезпеку. Квартирні злодії вдалися до нової схеми потрапляння до домівок киян.

Зловмисники прикидаються сантехніками та обкрадають людей, потрапляючи до їх квартир. Крім того, крадії роблять так, аби самі ж постраждалі зверталися до них та просили прийти до себе додому.

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Про новий спосіб шахрайства повідомила у місцевій спільноті мешканка Яна Воробей.

У "компанії" скаржаться на конкурентів



Подібних оголошень на Русанівці – дуже багато / Фото Яни Воробей

Численні оголошення про необхідність записатися на послугу чищення труб з'явилися біля кожного під'їзду на Русанівці.

Автори кажуть, що проводитимуть внутрішню обробку зливів ванної, унітазу та раковини у будинку впродовж наступних 5 днів. При цьому дати початку робіт у багатоповерхівці не називають.

У зв'язку з нібито збільшенням засорів та реагуванням сантехнічної компанії мешканців просять зателефонувати за номерами, вказаними на оголошеннях.

Користувачі намагалися зв'язатися з фірмою, яка нібито пропонує сантехнічні послуги, та запитати у них, чому сусіди по будинках скаржаться на крадіжки. У компанії відповіли, що до шахрайства вони нібито не причетні, а такій репутації завдячують конкурентам.

Однак при цьому співрозмовники називали киянам різні назви своєї фірми, відомості про які взагалі відсутні у мережі.