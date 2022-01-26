Злоумышленники притворяются сантехниками и обворовывают людей, попадая в их квартиры. Кроме того, воры делают так, чтобы сами пострадавшие обращались к ним и просили прийти к себе домой.

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О новом способе мошенничества сообщила в местном сообществе жительница Яна Воробей.

В "компании" жалуются на конкурентов

Подобных объявлений на Русановке – очень много / Фото Яны Воробей

Многочисленные объявления о необходимости записаться на услугу чистки труб появились возле каждого подъезда на Русановке.

Авторы говорят, что будут проводить внутреннюю обработку ливней ванной, унитаза и раковины в доме в течение следующих 5 дней. При этом даты начала работ в многоэтажке не называются.

В связи с якобы увеличением зассор и реагированием сантехнической компании жителей просят позвонить по номерам, указанным на объявлениях.

Пользователи пытались связаться с фирмой, которая предлагает сантехнические услуги, и спросить у них, почему соседи по домам жалуются на кражи. В компании ответили, что к мошенничеству они якобы не имеют отношения, а такой репутацией обязаны конкурентам.

Однако при этом собеседники называли киевлянам разные названия своей фирмы, сведения о которых вообще отсутствуют в сети.