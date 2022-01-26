Зловмисники прикидаються сантехніками та обкрадають людей, потрапляючи до їх квартир. Крім того, крадії роблять так, аби самі ж постраждалі зверталися до них та просили прийти до себе додому.

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Про новий спосіб шахрайства повідомила у місцевій спільноті мешканка Яна Воробей.

У "компанії" скаржаться на конкурентів



Подібних оголошень на Русанівці – дуже багато / Фото Яни Воробей

Численні оголошення про необхідність записатися на послугу чищення труб з'явилися біля кожного під'їзду на Русанівці.

Автори кажуть, що проводитимуть внутрішню обробку зливів ванної, унітазу та раковини у будинку впродовж наступних 5 днів. При цьому дати початку робіт у багатоповерхівці не називають.

У зв'язку з нібито збільшенням засорів та реагуванням сантехнічної компанії мешканців просять зателефонувати за номерами, вказаними на оголошеннях.

Користувачі намагалися зв'язатися з фірмою, яка нібито пропонує сантехнічні послуги, та запитати у них, чому сусіди по будинках скаржаться на крадіжки. У компанії відповіли, що до шахрайства вони нібито не причетні, а такій репутації завдячують конкурентам.

Однак при цьому співрозмовники називали киянам різні назви своєї фірми, відомості про які взагалі відсутні у мережі.