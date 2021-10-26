На Русанівці велетенська тополя ледь не вбила двох людей: моторошні кадри падіння

На Русанівці у Києві вітер повалив велетенську тополю, яка ледь не вбила двох перехожих. Інцидент трапився вранці 25 жовтня біля житлового комплексу "Кассіопея" на вулиці Андрія Аболмасова.

Лише дивом внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав. Однак воно пошкодило металевий паркан та припарковану поруч автівку.

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Велетенська тополя погнула залізний паркан і пошкодила припарковане авто / Скриншот відео

Людей врятували долі секунди

На ролику видно, як двоє людей не поспішаючи йдуть повз будинок. В один момент тополя починає раптово хилитися і падає на вузьку доріжку. Чоловік дивом встигнув відбігти подалі, а жінка в останню мить зупинилася, і стовбур опинився просто біля її ніг.

Момент падіння тополі біля будинку на Русанівці: відео

За пошкоджене авто ніхто не хоче платити

Як повідомили на телеканалі "Київ", через інцидент автівка однієї з мешканців будинку зазнала пошкоджень. За словами власниці, вона залишила її на місці, спеціально відведеному під паркування, і якраз туди впало дерево.

Втім, страховики не хочуть платити жінці компенсацію. Свою відмову там пояснили тим, що компанія з обслуговування території гуртожитку, де росло дерево, неодноразово просила зрізати аварійну тополю. Але цього так ніхто і не зробив.

Наразі комунальники лише частково розчистили проїзд, заблокований гілками та стовбуром. Їх поступово вивозитимуть з території двору.

У Києві тополя впала посеред двору і пошкодила авто: відео

Зрізання тополі на КПІ мало не обернулося трагедією

Наприкінці вересня київські комунальники вирішили зрізати високу тополю, яка росла на вулиці Політехнічній. Однак зону ризику ніяк заздалегідь не обгородили, тому дерево ледь не впало людям на голови.