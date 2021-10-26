Лишь чудом из-за падения дерева никто не пострадал. Однако оно повредило металлический забор и припаркованный рядом автомобиль.

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Громадный тополь погнул железный забор и повредил припаркованный авто / Скриншот видео

Людей спасли доли секунды

На ролике видно, как два человека не спеша идут мимо дома. В один момент тополь начинает внезапно крениться и падает на узкую дорожку. Мужчина чудом успел отбежать подальше, а женщина в последний момент остановилась, и ствол оказался прямо возле ее ног.

Момент падения тополя возле дома на Русановке: видео

За поврежденный автомобиль никто не хочет платить

Как сообщили на телеканале "Киев", из-за инцидента автомобиль одного из жильцов дома получил повреждения. По словам владелицы, она оставила его на месте, специально отведенном под парковку, и как раз туда упало дерево.

Впрочем, страховщики не хотят платить женщине компенсацию. Свой отказ там объяснили тем, что компания по обслуживанию территории общежития, где росло дерево, неоднократно просила срезать аварийный тополь. Но этого никто так и не сделал.

Сейчас коммунальщики частично расчистили проезд, заблокированный ветвями и стволом. Их будут постепенно вывозить с территории двора.

В Киеве тополь упал посреди двора и повредил авто: видео

Срезание тополя на КПИ едва не обернулось трагедией

В конце сентября киевские коммунальщики решили срезать высокий тополь, который рос на улице Политехнической. Однако зону риска никак заранее не огородили, поэтому дерево едва не свалилось людям на головы.