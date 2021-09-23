Чоловік прогулювався набережною в Києві з гранатою в кишені

У Києві на Русанівській набережній затримали чоловіка з гранатою. Раніше ним уже цікавилися правоохоронці через незаконне зберігання зброї.

Про інцидент поліцейські повідомили 23 вересня. Їх сповістив телефоном небайдужий киянин. Вже за кілька хвилин після цього екіпаж затримав зловмисника.

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Бавився гранатою посеред вулиці

Заявник повідомив, що чоловік на Русанівській набережній переклав гранату із кишені в кишеню.

На місце негайно прибули вибухотехніки та оперативники.

Вони вилучили у підозрюваного гранату РГД-5 та запал.

Затриманий виявився 48-річним громадянином, який вже мав проблеми із законом.



На Русанівській набережній затримали чоловіка з гранатою РГД-5 / Фото поліції Києва

Світить в'язниця

Чоловік спробував виправдатися, заявивши, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити її собі. Однак слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція цієї статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру й вирішують питання про його взяття під варту.

Подібний випадок: іноземець розмахував пістолетом у метро

У київському метро агресивний іноземець влаштував дебош – він погрожував пасажирам пневматичним пістолетом і вдарив жінку в обличчя. Протягом доби правоохоронцям усе ж вдалося його затримати й вилучити зброю. Тепер зловмисник може сісти за ґрати на сім років.

Текст публікації поліції Києва:

Київські оперативники затримали чоловіка з боєприпасом у кишені

Порушника помітив перехожий та зателефонував до поліції. Вже за кілька хвилин правоохоронці виявили зловмисника. Тепер 48-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.

Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5 та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які у подальшому направили на експертне дослідження. Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.