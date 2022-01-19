САП просить конфіскувати майно у київського судді на майже 6 мільйонів
Джерело:НАБУ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з вимогою позбавити суддю на Київщині майна. Мовиться про активи вартістю 5,7 мільйона гривень.
Суддя незаконно набув активів
Рішення у справі розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Відповідний позов подали 18 січня.
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За даними слідства, служитель Феміди через третіх осіб отримав:
- квартиру у Києві площею 142 квадратних метрів,
- автомобіль.
Їхня загальна вартість становить 6,7 мільйона гривень. При цьому, за результатами аналізу майнового стану та доходів суді, фахівці з'ясували, що він не міг заробити ці гроші на своїй роботі.
У разі задоволення позову, 5,7 мільйона гривень, законність походження яких викликає сумнів, можуть конфіскувати в дохід держави,
– мовиться у повідомленні.
Суддю-хабарницю засудили до 6 років в'язниці
У червні 2021 року ВАКС засудив суддю Броварського міськрайонного суду Київщини Ганну Білик до 6 років ув'язнення, а також конфіскував автомобіль та земельну ділянку. У січні 2022 року суд відхилив апеляцію та остаточно схвалив свій вирок.
До речі, увесь цей час Білик продовжувала працювати суддею. Її звільнили лише у вересні. Зарплату хабарниці платили з податків українців.
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