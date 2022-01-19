САП просить конфіскувати майно у київського судді на майже 6 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з вимогою позбавити суддю на Київщині майна. Мовиться про активи вартістю 5,7 мільйона гривень.

Суддя незаконно набув активів

Рішення у справі розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Відповідний позов подали 18 січня.

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За даними слідства, служитель Феміди через третіх осіб отримав:

квартиру у Києві площею 142 квадратних метрів,

автомобіль.

Їхня загальна вартість становить 6,7 мільйона гривень. При цьому, за результатами аналізу майнового стану та доходів суді, фахівці з'ясували, що він не міг заробити ці гроші на своїй роботі.

У разі задоволення позову, 5,7 мільйона гривень, законність походження яких викликає сумнів, можуть конфіскувати в дохід держави,

– мовиться у повідомленні.

Суддю-хабарницю засудили до 6 років в'язниці

У червні 2021 року ВАКС засудив суддю Броварського міськрайонного суду Київщини Ганну Білик до 6 років ув'язнення, а також конфіскував автомобіль та земельну ділянку. У січні 2022 року суд відхилив апеляцію та остаточно схвалив свій вирок.

До речі, увесь цей час Білик продовжувала працювати суддею. Її звільнили лише у вересні. Зарплату хабарниці платили з податків українців.

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