Адвокати судді подавали апеляцію вироку, яку суд залишив без задоволення. Слідство раніше з'ясувало, що у 2017 році Білик вимагала тисячу євро хабара за роз’яснення рішення, щоб повернути 13,5 тонн дизпалива, яке вилучили фіскали.

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Працювала суддею ще 4 роки

Після передачі справи до суду Ганна Білик продовжувала працювати на посаді протягом 4 років. Вища рада правосуддя звільнила її лише у вересні 2021 року.

Ба більше, суддя увесь цей час отримувала гроші від українських платників податків. Так, за 2020 рік вона задекларувала 1,25 мільйона гривень зарплати. Ще 824 тисяч гривень вихідної допомоги Білик задекларувала вже після звільнення.

Останні вироки Антикорупційного суду

ВАКС засудив колишнього голову Козівського райсуду Тернопільської області Михайла Кренцеля до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнали винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря.

Вищий антикорупційний суд також арештовував німецьку конюшню, яка пов'язана з екснардепом Олександром Онищенком. Конюшні розміщені у Герцлаке, у Нижній Саксонії.

Колишнього голову Чернігівської райдержадміністрації визнали винним в одержанні хабаря. Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. 21 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором САП та колишнім головою Чернігівської РДА.

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