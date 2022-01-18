Адвокаты судьи подавали апелляцию приговора, который суд оставил без удовлетворения. Следствие ранее выяснило, что в 2017 году Билык требовала тысячу евро взятки за разъяснение решения, чтобы вернуть 13,5 тонн изъятого фискалами дизтоплива.

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Работала судьей еще 4 года

После передачи дела в суд Анна Билык продолжала работать в должности в течение 4 лет. Высший совет правосудия уволил ее только в сентябре 2021 года.

Более того, судья все это время получала деньги от украинских налогоплательщиков. Так, за 2020 год она задекларировала 1,25 миллионов гривен зарплаты. Еще 824 тысячи гривен выходной помощи Билык задекларировала уже после увольнения.

Последние приговоры Антикоррупционного суда

ВАКС приговорил бывшего председателя Козовского райсуда Тернопольской области Михаила Кренцеля к 6 годам заключения с конфискацией имущества. Мужчину признали виновным в получении 2 тысяч долларов взятки.

Высший антикоррупционный суд также арестовывал немецкую конюшню, связанную с экс-нардепом Александром Онищенко. Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

Бывший глава Черниговской райгосадминистрации признан виновным в получении взятки. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. 21 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение между прокурором САП и бывшим председателем Черниговской РГА.

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