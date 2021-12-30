Как указано в постановлении суда, наложили арест на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% от ее уставного капитала, которая принадлежит компании Онищенко Ostexpert Limited.
Важно Беглый экс-нардеп Онищенко получил гражданство России
Кроме того, решение суда предусматривает наложение ареста на имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Говорится о:
- 16 земельных участках,
- главной конюшне со складом конского снаряжения,
- офисе скотовода, прачечой, кухне,
- 2 офисных помещениях,
- конюшне для молодняка лошадей.
Что стоит знать об Онищенко
В Украине Александра Онищенко обвиняют в создании "незаконной газовой схемы". По данным НАБУ, экс-депутат с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через вымышленные биржи. В результате государство понесло убытки на 1,613 миллиарда гривен.
В 2016 году Верховная Рада лишила его депутатского иммунитета. Таким образом разрешили задержать и взять под стражу политика, однако тот уже бежал из Украины. В 2019 году Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Его поместили в СИЗО, однако Берлин отказался экстрадировать подозреваемого.
В июне 2020 года стало известно, что Онищенко вышел из изолятора в Германии и уехал отдыхать в Италию. САП тогда проверяла место пребывания нардепа.