Как указано в постановлении суда, наложили арест на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% от ее уставного капитала, которая принадлежит компании Онищенко Ostexpert Limited.

Важно Беглый экс-нардеп Онищенко получил гражданство России

Кроме того, решение суда предусматривает наложение ареста на имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Говорится о:

16 земельных участках,

главной конюшне со складом конского снаряжения,

офисе скотовода, прачечой, кухне,

2 офисных помещениях,

конюшне для молодняка лошадей.

Что стоит знать об Онищенко

В Украине Александра Онищенко обвиняют в создании "незаконной газовой схемы". По данным НАБУ, экс-депутат с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через вымышленные биржи. В результате государство понесло убытки на 1,613 миллиарда гривен.

В 2016 году Верховная Рада лишила его депутатского иммунитета. Таким образом разрешили задержать и взять под стражу политика, однако тот уже бежал из Украины. В 2019 году Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Его поместили в СИЗО, однако Берлин отказался экстрадировать подозреваемого.

В июне 2020 года стало известно, что Онищенко вышел из изолятора в Германии и уехал отдыхать в Италию. САП тогда проверяла место пребывания нардепа.

Интересно! В январе 2021 года США ввели санкции против восьми граждан Украины из-за попыток вмешательства в президентские выборы 2020 года. В санкционном списке оказался и беглый депутат.