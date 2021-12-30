Як зазначено в ухвалі суду, арешт наклали на корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії Онищенка Ostexpert Limited.
Важливо Екснардеп-втікач Онищенко отримав громадянство Росії
Окрім того, рішення суду передбачає накладення арешту на майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Мовиться про:
- 16 земельних ділянок,
- головну конюшню зі складом кінського спорядження,
- офіс скотаря, пральню, кухню,
- 2 офісні приміщення,
- конюшню для молодняку коней.
Що варто знати про Онищенка
В Україні Олександра Онищенка звинувачують у створенні "незаконної газової схеми". За даними НАБУ, ексдепутат зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через вигадані біржі. У результаті держава зазнала збитків на 1,613 мільярда гривень.
У 2016 році Верховна Рада позбавила його депутатського імунітету. Таким чином дозволили затримати та взяти під варту політика, однак той вже втік з України. У 2019 році Онищенка затримали у німецькому місті Аахен. Його помістили до СІЗО, проте Берлін відмовився екстрадувати підозрюваного.
У червні 2020 року стало відомо, що Онищенко вийшов з ізолятора в Німеччині та поїхав відпочивати в Італію. САП тоді перевіряла місце перебування нардепа.