Як зазначено в ухвалі суду, арешт наклали на корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії Онищенка Ostexpert Limited.

Важливо Екснардеп-втікач Онищенко отримав громадянство Росії

Окрім того, рішення суду передбачає накладення арешту на майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Мовиться про:

16 земельних ділянок,

головну конюшню зі складом кінського спорядження,

офіс скотаря, пральню, кухню,

2 офісні приміщення,

конюшню для молодняку коней.

Що варто знати про Онищенка

В Україні Олександра Онищенка звинувачують у створенні "незаконної газової схеми". За даними НАБУ, ексдепутат зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через вигадані біржі. У результаті держава зазнала збитків на 1,613 мільярда гривень.

У 2016 році Верховна Рада позбавила його депутатського імунітету. Таким чином дозволили затримати та взяти під варту політика, однак той вже втік з України. У 2019 році Онищенка затримали у німецькому місті Аахен. Його помістили до СІЗО, проте Берлін відмовився екстрадувати підозрюваного.

У червні 2020 року стало відомо, що Онищенко вийшов з ізолятора в Німеччині та поїхав відпочивати в Італію. САП тоді перевіряла місце перебування нардепа.

Цікаво! У січні 2021 року США запровадили санкції проти восьми громадян України через спроби втручання у президентські вибори 2020 року. У санкційному списку опинився і депутат-втікач.