Цим вона поділилась в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Ведуча прямо запитала, чи пропонували їй та колегам коли-небудь хабар.
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"Ні, не пропонували. Втім, якби й пропонували, то в суддів є 5 днів, щоб звернутися в компетентні органи", – заявила Танасевич.
Вона наголосила, що випадку, коли пропонують хабар – суддя зобов'язаний ідентифікувати зазначену особу. Крім того, залучити свідків такого інциденту та звернутись до органів правопорядку.
Жоден суддя (ВАКС – 24 канал) про такі випадки не повідомляв, з чого я роблю переконливий висновок, що таких подій не було,
– додала Танасевич.
Хто така Олена Танасевич
- Танасевич показала найкращі бали на відборі до Вищого антикорупційного суду.
- Вона закінчила харківську Юридичну академію, а присягу судді склала у 2012 році. Працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.
- Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, який оприлюднили експерти Фундації DEJURE.
- У 2020 році видання "Фокус" склало рейтинг жінок України, які найбільше впливають на політичні, суспільні, культурні та економічні процеси в країні. Танасевич потрапила до першої десятки.
- Відомо також про інцидент, який стався 23 грудня 2020 року. Голову ВАКС помітили на передноворічній вечірці, яку організував колишній регіонал Сергій Ківалов у приміщенні філіалу Одеської юракадемії на околиці Києва. З нею на святі також були скандальні судді Павло Вовк та Олександр Тупицький.
Джерело: Вікіпедія