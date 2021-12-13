Цим вона поділилась в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Ведуча прямо запитала, чи пропонували їй та колегам коли-небудь хабар.

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"Ні, не пропонували. Втім, якби й пропонували, то в суддів є 5 днів, щоб звернутися в компетентні органи", – заявила Танасевич.

Вона наголосила, що випадку, коли пропонують хабар – суддя зобов'язаний ідентифікувати зазначену особу. Крім того, залучити свідків такого інциденту та звернутись до органів правопорядку.

Жоден суддя (ВАКС – 24 канал) про такі випадки не повідомляв, з чого я роблю переконливий висновок, що таких подій не було,

– додала Танасевич.

Хто така Олена Танасевич