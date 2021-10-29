Перший вирок з тюремним засудженням Вищий антикорупційний суд схвалив 28 жовтня. Його винесли попередньо затвердивши угоду з фігурантом.

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Який вирок виніс суд

Обвинувачений визнав свою вину та погодився на угоду зі слідством. Так він зменшив строк реального покарання з 6 років в'язниці до 3,5 років. Крім того, фігуранта позбавили правила обіймати певні посади впродовж 3 років. Також він має сплатити 8 500 гривень штрафу.

Такий вирок ВАКС вкотре підтверджує, що інститут угод в Україні дійсно працює. Розуміючи невідворотність покарання, викриті посадовці визнають свою вину, укладають угоду, відшкодовують збитки або надають цінні покази, за що й отримують менш суворе покарання,

– наголосили в НАБУ.

Деталі справи

За даними обвинувачення, впродовж листопада – грудня 2019 року директор філії "Державної продовольчо-зернової корпорації" без дозволу власника організував відвантаження зерна, яке було на балансі державної корпорації. Так, зерно вартістю майже 15 мільйонів гривень дісталося комерційним структурам.

Зверніть увагу! За даними ZN.UA, мовиться про директора "Партизанського елеватора" Володимира Деркача. Підприємство розташоване у селищі Рикове Генічеського району Херсонської області. На його базі зберігають пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак, соняшник.