Перший вирок з тюремним засудженням Вищий антикорупційний суд схвалив 28 жовтня. Його винесли попередньо затвердивши угоду з фігурантом.
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Який вирок виніс суд
Обвинувачений визнав свою вину та погодився на угоду зі слідством. Так він зменшив строк реального покарання з 6 років в'язниці до 3,5 років. Крім того, фігуранта позбавили правила обіймати певні посади впродовж 3 років. Також він має сплатити 8 500 гривень штрафу.
Такий вирок ВАКС вкотре підтверджує, що інститут угод в Україні дійсно працює. Розуміючи невідворотність покарання, викриті посадовці визнають свою вину, укладають угоду, відшкодовують збитки або надають цінні покази, за що й отримують менш суворе покарання,
– наголосили в НАБУ.
Деталі справи
За даними обвинувачення, впродовж листопада – грудня 2019 року директор філії "Державної продовольчо-зернової корпорації" без дозволу власника організував відвантаження зерна, яке було на балансі державної корпорації. Так, зерно вартістю майже 15 мільйонів гривень дісталося комерційним структурам.