Первый приговор с тюремным осуждением Высший антикоррупционный суд одобрил 28 октября. Его вынесли предварительно утвердив соглашение с фигурантом.

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Какой приговор вынес суд

Обвиняемый признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Так он уменьшил срок реального наказания с 6 лет тюрьмы до 3,5 лет. Кроме того, фигуранта лишили права занимать определенные должности в течение 3 лет. Также он должен оплатить 8 500 гривен штрафа.

Такой приговор ВАКС в очередной раз подтверждает, что институт соглашений в Украине действительно работает. Понимая неотвратимость наказания, разоблаченные чиновники признают свою вину, заключают сделку, возмещают убытки или предоставляют ценные показания, за что и получают менее суровое наказание,

– подчеркнули в НАБУ.

Детали дела

По данным обвинения, в течение ноября – декабря 2019 года директор филиала "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" без разрешения владельца организовал отгрузку зерна, которое было на балансе государственной корпорации. Так, зерно стоимостью почти 15 миллионов гривен досталось коммерческим структурам.

Обратите внимание! По данным ZN.UA, говорится о директоре "Партизанского элеватора" Владимире Деркаче. Предприятие расположено в поселке Рыково Генического района Херсонской области. На его базе хранят пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс, подсолнечник.