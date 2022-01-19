Судья незаконно приобрел активы

Решение по делу будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Соответствующий иск подали 18 января.

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По данным следствия, служитель Фемиды через третьих лиц получил:

квартиру в Киеве площадью 142 квадратных метров,

автомобиль.

Их общая стоимость составляет 6,7 миллиона гривен. При этом, по результатам анализа имущественного положения и доходов, специалисты выяснили, что он не мог заработать эти деньги на своей работе.

В случае удовлетворения иска, 5,7 миллиона гривен, законность происхождения которых вызывает сомнение, могут конфисковать в доход государства,

– говорится в сообщении.

Судью-взяточницу приговорили к 6 годам тюрьмы

В июне 2021 года ВАКС приговорил судью Броварского горрайонного суда Киевщины Анну Билык к 6 годам заключения, а также конфисковал автомобиль и земельный участок. В январе 2022 года суд отклонил апелляцию и окончательно одобрил свой приговор.

Кстати, все это время Билык продолжала работать судьей. Ее уволили только в сентябре. Зарплату взяточнице платили из налогов украинцев.

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