Чиновник требовал 150 тысяч долларов взятки. За эти деньги обещал "отмазать" фигуранта дела.

К теме Обещал "отмазать": чиновник Офиса генпрокурора требовал взятку в 150 тысяч долларов

Какие меры пресечения выбрали

Суд применил к должностному лицу ОГ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона 471 тысячу гривен.

Его пособнику содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона 240 тысяч 500 гривен.

Если внесут залог, на подозреваемых возложат ряд процессуальных обязанностей.

В частности, им нельзя будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива и прокурора.

Кроме того, фигуранты должны будут сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства.

Будут обязаны воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт для выезда за границу.

Конечно же, на них в таком случае наденут электронный браслет.

Срок действия меры пресечения до 13 марта 2022 года.

Подробнее о деле

Прокурора и его посредника разоблачили на преступлении 13 января. По информации САП, злоумышленник обещал передать взятку руководству Офиса генпрокурора.

За 150 тысяч долларов чиновник обещал вернуть фигуранту 4 элитных автомобиля: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover. Их изъяли следователи во время обысков.

Кроме того, гарантировал, что закроет уголовное дело.

Текст поста САП:

Избраны меры пресечения заместителю начальника отдела Офиса Генерального прокурора и его пособнику

По ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меры пресечения заместителю начальника отдела Офиса Генерального прокурора и посреднику, уличенным в подстрекательстве к предоставлению 150 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководству Офиса Генерального прокурора и покушении на мошенничество.

Суд согласился с позицией прокурора и применил к должностному лицу Офиса меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн 471 тыс. гривен залога. Его пособнику – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 240 тыс. 500 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, не отлучаться с места жительства без разрешения детектива и прокурора; сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения до 13 марта 2022 года.

Напомним, 13 января 2022 года по процессуальному руководству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора детективы НАБУ разоблачили заместителя начальника отдела Офиса Генерального прокурора и посредника в подстрекательстве третьего лица к оказанию 150 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководству Офиса Генерального прокурора и покушении на мошенничество.

Указанные средства должны были быть переданы за принятое решения о возврате 4 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства.

Работнику Офиса Генерального прокурора и посреднику сообщено о подозрении в совершении тяжкого и особо тяжкого коррупционных преступлений. Их действия квалифицированы по статьям 369 и 190 УК Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть поддано криминальному наказанию, пока его вину не будет доказано в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда.