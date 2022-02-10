СБУ запобігла теракту у Києві: затримали завербованого агента білоруських спецслужб

Співробітники СБУ 10 лютого змогли запобігти теракту у Києві. Зловмисником виявився мешканець української столиці, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

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Співробітники СБУ встановили, що чоловік причетний до не одного злочину, зокрема він:

займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування;

та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування; організовував несанкціоновані мітинги поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію;

поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію; збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За попередніми даними, ворожий агент мав на меті розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Білорусі.

Як завербували українця

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп у телеграмі. Для зв'язку з "кураторами" він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.

Яке покарання світить чоловіку

Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями:

111 про державну зраду;

258 про терористичний акт.

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