СБУ запобігла теракту у Києві: затримали завербованого агента білоруських спецслужб
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ 10 лютого змогли запобігти теракту у Києві. Зловмисником виявився мешканець української столиці, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.
Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.
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Співробітники СБУ встановили, що чоловік причетний до не одного злочину, зокрема він:
- займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування;
- організовував несанкціоновані мітинги поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію;
- збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.
За попередніми даними, ворожий агент мав на меті розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Білорусі.
Як завербували українця
За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп у телеграмі. Для зв'язку з "кураторами" він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.
Яке покарання світить чоловіку
Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями:
- 111 про державну зраду;
- 258 про терористичний акт.
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