СБУ затримала митників, які організували нову схему кришування контрабанди в "Борисполі"

Слідчі СБУ підозрюють працівників Державної митної служби у скоєнні корупційного злочину. 21 вересня правоохоронці на гарячому затримали посадовців, які обкладали даниною бізнесменів.

Як стверджують у СБУ, фігуранти провадження вимагали від підприємців хабарі за перевезення багажу без сплати коштів до бюджету. Розмір винагороди, яку отримували митники, залежав від об'єму.

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У разі відмови від оплати бізнесменам погрожували перешкодами та затягуванням оформлення комерційного вантажу.

Пройшли відбір до реформованої митниці



Митника викрили на гарячому / Фото СБУ

Слідчі стверджують, що комерційний вантаж зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків.

Затримали одного з митників на гарячому під час отримання траншу від одного з підприємців. Вимагали у нього 4 500 доларів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували порушення закону іншими працівниками митниці, які були залучені у схему.

Всі фігуранти провадження, як стверджують у службі, пройшли конкурсний відбір та відповідають критеріям нової реформованої митниці.

Слідчі дії щодо цього злочину тривають. Правоохоронці провели обшуки у квартирах фігурантів та безпосередньо на ділянці митниці "Борисполя".