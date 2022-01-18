СБУшники затримали київського держслужбовця за хабар у 400 тисяч гривень

38-річний чоловік, який працює одним з керівників державного товариства з видобування природного газу та газового конденсату, виступив посередником в отриманні іншими чиновниками величезної суми грошей.

За даними слідства, в одному з київських ресторанів зловмисник отримав 400 тисяч гривень, які мав передати іншим держслужбовцям. За ці кошти чоловік обіцяв підприємцям домовитися про продовження термінів закупівлі у них спецодягу.

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Наразі правоохоронці намагаються встановити всіх учасників корупційного злочину.

Вимагав гроші за відтермінування дати поставки



Посадовця спіймали на гарячому / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що 38-річний посадовець отримав від приватного товариства зразки спецодягу для оцінки його якості.

Чиновник мав вирішити питання щодо постачання одягу у збільшених об'ємах та згідно з укладеним договором.

Втім, підприємці виконати угоду в повному обсязі не мали шансу, оскільки фігурант провадження з іншими керівниками товариства штучно затягував прийняття рішення щодо відповідності одягу критеріям.

То ж, аби згодом відтермінувати терміни постачання та укласти додатковий договір, зловмисник буцімто почав вимагати у бізнесу чималу суму – 400 тисяч гривень.



Посадовець отримав гроші в одному з київських ресторанів / Фото поліції Києва

Наразі держслужбовцю повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому інкримінують співучасть в одержанні неправомірної вигоди.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід. Його посадили під варту з можливістю вийти під заставу. Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 5 до 10 років з конфіскацією майна.