Сидів на коліях з ліхтариком: на Сирці електричка збила чоловіка

У Києві на вулиці Стеценка чоловік потрапив під міську електричку. Інцидент трапився в ніч проти 13 жовтня на платформі Сирець.

З'ясувалося, що потерпілому – 45 років. У момент зіткнення він сидів просто на коліях і навіть не намагався утекти.

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Машиніст потягу помітив чоловіка на коліях за 150 метрів / Фото "Магнолії-ТВ"

Помітили запізно

Машиніст потягу розповів, що помітив чоловіка на коліях за 150 метрів. Йому негайно почали сигналити, аби попередити про небезпеку. Втім дивак продовжував сидіти з ліхтариком і не зрушив з місця. Зрештою в електричці задіяли екстрене гальмування, однак воно вже не допомогло.



Інцидент трапився на платформі Сирець / Фото "Магнолії-ТВ"

Врятувало лише диво

Попри серйозні травми після наїзду потяга, чоловік лише дивом залишився живий. Його одразу ж доправили до лікарні. Поки дізнатися про причини вчинку потерпілого не змогли, адже він – без свідомості.

Аварія потягу під Києвом

На Київщині потяг Бахмут – Львів зіштовхнувся з комбайном на коліях. Ніхто з людей не постраждав, однак пошкодилися шість вагонів та локомотив. Через аварію графік рейсу змістився на дві години.