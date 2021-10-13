Выяснилось, что пострадавшему – 45 лет. В момент столкновения он сидел прямо на путях и даже не пытался убежать.

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Машинист поезда заметил мужчину на путях в 150 метрах / Фото "Магнолии-ТВ"

Заметили поздно

Машинист поезда рассказал, что заметил мужчину на путях в 150 метрах. Ему немедленно начали сигналить, чтобы предупредить об опасности. Впрочем, тот продолжал сидеть с фонариком и не сдвинулся с места. В конце концов в электричке задействовали экстренное торможение, однако оно уже не помогло.



Инцидент произошел на платформе Сырец / Фото "Магнолии-ТВ"

Спасло лишь чудо

Несмотря на серьезные травмы после наезда поезда, мужчина лишь чудом остался жив. Его сразу же доставили в больницу. Пока узнать о причинах поступка пострадавшего не смогли, ведь он – без сознания.

Авария поезда под Киевом

На Киевщине поезд Бахмут – Львов столкнулся с комбайном на путях. Никто из людей не пострадал, однако повредились шесть вагонов и локомотив. Из-за аварии график рейса сместился на два часа.