У "Сільпо" на Оболоні у Києві сталася масова бійка: відео
30 липня 2021 , 16:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У бійці взяли участь щонайменше 6 відвідувачів супермаркету та охоронці. За попередніми даними, конфлікт стався між кількома покупцями, які почали з'ясовувати стосунки силою.
Чи викликали на місце події правоохоронців, невідомо. У поліції Києва пообіцяли 24 каналу надати коментар з цього інциденту пізніше.
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Також не зрозуміло, чи постраждав хтось внаслідок бійки.
Охоронці фактично бездіяли
- Бійка сталася ввечері 29 липня в супермаркеті "Сільпо" на вулиці Олександра Архіпенка.
- За непідтвердженими даними, поконфліктували чоловіки з різних компаній. Зав'язалася бійка, до якої приєдналися свідки.
- Один з учасників події впав та отримав чималу кількість ударів.
- Деякі відвідувачі супермаркету намагалися розтягнути учасників конфлікту. Робили це й охоронці, однак дуже пасивно.
- Згодом на місце прибули бійці підрозділу охорони швидкого реагування. Вони вже закінчили конфлікт остаточно.
У коментарях до відео, яке виклали у спільноті "Київ оперативний", користувачі зазначили, що подібні інциденти у цьому "Сільпо" стаються досить часто.
Дивіться відео масової бійки у "Сільпо" у Києві: