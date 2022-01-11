Символіку СРСР на мосту Патона замінили архангелом Михаїлом й елементами, що поржавіли за місяць

На столичному мосту Патона з'явилася нова секція поручнів, де радянські символи замінили на барельєф архангела Михаїла ту сучасні елементи декору. Втім, лише за місяць вони вже встигли поіржавіти.

Світлини декомунізованих поручнів оприлюднив краєзнавець Семен Широчин. Його обурило, що нове оздоблення виготовили із вкрай неякісного порошкового металу.

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Нові елементи оздоблення мосту Патона поіржавіли за місяць / Фото з фейсбуку Семена Широчина

Історичний дисонанс

Крім того, фахівця здивувало рішення розмістити на мосту образ покровителя Києва. Адже головна асоціація, що має спадати на думку, – це видатний інженер, який спроєктував цей об'єкт.

Тепер замість зірки тут барельєф із підписом "Арх. Михаилъ". До чого він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно, "арх." – це архітектор: "Архітектор Михаїл. Міст побудував й звалив",

– із сарказмом зауважив автор допису.



Барельєф архангела Михаїла встановили замість радянської зірки / Фото з фейсбуку Семена Широчина



Болти конструкцій вже встигли вкритися іржею / Фото з фейсбуку Семена Широчина

На якості зекономили

Ще одна серйозна претензія у краєзнавця виникла і до матеріалу, з якого вилили нову секцію поручнів. Адже його погана якість призвела до того, що обличчя архангела на барельєфі виглядає зернистим та побитим дірочками, ніби шрамами.

Після кількох перепадів температури елемент декору може просто розсипатися. До того, ж ці пустоти уже накопичили в собі бруд, який буде майже нереально вичистити.

"Інший невідворотний супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там, де шишка стояла в початковому проєкті по краях перил, тепер пустка. Робота на рівні гаража із 3D-принтером", – висловив своє невдоволення Широчин.

Він переконаний: те, що презентували киянам, не можна видавати за рестраврацію. На його думку, такими необдуманими змінами легко зіпсувати архітектурні пам'ятки.



Нову секцію перил виготовили з низькоякісного порошкового металу / Фото з фейсбуку Семена Широчина



Обличчя архангела Михаїла вкрите порами і виглядає неохайно / Фото з фейсбуку Семена Широчина

Текст публікації Семена Широчина:

Навіть у важкі часи не дають мені спокою міські справи. На мосту Патона відкрили оновлену секцію поручнів. І я мав нещастя побачити світлини того, що нам мають нахабство презентувати.

Тепер замість зірки тут барельєф із підписом "Арх.Михаилъ". До чого він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно, "арх." – це архітектор: "Архітектор Михаїл. Міст побудував й звалив".

Виконавці цієї роботи змогли декомунізувати не лише серп, молот та зірку, а й почуття художнього стилю, а також якість робіт. Лиття замість чавунного зроблене з якогось порошкового металу. Через це обличчя архангела побите дрібними дірками – наче шрамами від юнацьких прищів. Декілька замерзань-розмерзань, і барельєф буде схожий на весняну трасу з вибоїнами.

Вся конструкція стоїть кілька тижнів, а у складки лиття вже забилася купа бруду. Її можна відмити хіба потужним "Керхером". Давно такий бачили у дорожників?

Інший невідворотний супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там, де шишка стояла в початковому проєкті по краях перил, тепер пустка. Чому хоча б шишку не можна було залишити на місці? Робота на рівні гаража із 3D-принтером.

Так, це все ще видадуть за реставрацію. Я ж повторюся – це дешева і ганебна підробка, яка, до того ж, порушує закон про охорону культурної спадщини. Не можна так із пам'ятками, дикуни.