Також розтрощили інформаційну дошку на Володимирській гірці. Охоронці побачили усе це 2 січня.

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Муніципальна охорона зазначила, що у свята робота буває різною – на початку 2022 року зіткнулись з таким неприємним та обурливим інцидентом.



Розбите скло та інформаційна дошка / Фото Муніципальної охорони

Важливо! Міст через Володимирський узвіз у Києві називають "Кличковим". Все через те, що його встановив чинний мер Києва – він пишається цим мостом.

Цей міст зазнає ушкоджень вже не вперше.

Міст Кличка: останні новини

У липні 2021 року розшукали чоловіка, який розбив інформаційно-макетне скло. Він сказав, що нібито просто перевіряв його на міцність.

До слова, бійці муніципальної варти вигнали чоловіка, який влаштував собі лігво під скляним пішохідним мостом.

Повний текст публікації Муніципальної охорони:

"У свята робота буває різною. Наприклад, під час добового чергування, вранці 2 січня, Муніципальна охорона виявила на Володимирській гірці завалену інформаційну дошку, а на пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий – розтрощене скло загорожі.

Повідомили відповідальним міським службам.

Київ буде комфортним!"

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