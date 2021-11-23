Комірку в опорі мосту на Володимирській гірці знайшли працівники мунварти. Правоохоронці дослідили приміщення, яке облюбував чоловік, та з'ясували, що жодних пошкоджень комунальній власності він не наніс.

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Молодика провели за межі Хрещатого парку, оскільки мешкати всередині мосту не можна.

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Хлопець жив в опорі скляного мосту / Фото муніципальної варти Києва

Охоронці порядку стверджують, що безхатько займався облаштуванням своєї комірки – притягнув всередину подушку.

Одяг хлопець сушив на трубах, а також використовував перекриття як полицю для дрібничок.

Інформацію про викриття порушника працівники муніципальної варти виклали у соцмережі, на що деякі кияни відреагували досить незрозуміло. Користувачі зазначили, що виселяти хлопця на вулицю було не дуже добре, оскільки він нібито нікому не заважав.



Молодого чоловіка вивели за межі Хрещатого парку / Фото муніципальної варти Києва

Втім, муніципали підкреслили, що зберігатимуть порядок будь-де, а мешкати всередині мосту не можна. Крім того, правоохоронці розповіли, що безхатьки дуже часто живуть під мостами та рано чи пізно наносять їм шкоду.