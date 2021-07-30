Виявилось, що це мешканець Луцька, який приїхав у столицю погуляти. Його дії правоохоронці "оцінили" за статтею "хуліганство".

До теми У Києві перехожий розбив скло на "мосту Кличка", його шукають поліцейські: відео

Знайшли у хостелі

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.

Вандала знайшли в одному з хостелів.

Йому 23 – 24 роки.

Як пояснив вчинок

Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність й розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.

Пошкодження моста

Пошкодження інформаційного скла на Пішохідно-велосипедному мості побачили комунальники, які там підмітали. Вони й звернулися до поліцейських.

Як свідчить запис злочину, чоловік здійснив його на очах у чималої кількості людей.

Чиновники підкреслили, що скло не є конструктивною частиною мосту, а сам об'єкт є безпечним для прогулянок мешканців та гостей міста.

Дивіться відео з чоловіком, який розбив скло на "мосту Кличка":