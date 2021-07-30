Оказалось, что это житель Луцка, который приехал в столицу погулять. Его действия правоохранители "оценили" по статье "хулиганство".
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Нашли в хостеле
- Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.
- Вандала нашли в одном из хостелов.
- Ему 23 – 24 года.
Как объяснил поступок
Полицейским мужчина пояснил, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи.
Повреждение моста
- Повреждения информационного стекла на пешеходно-велосипедном мосту увидели коммунальщики, которые там подметали. Они и обратились к полицейским.
- Как гласит запись преступления, мужчина совершил его на глазах у немалого количества людей.
- Чиновники подчеркнули, что стекло не является конструктивной частью моста, а сам объект является безопасным для прогулок жителей и гостей города.
Смотрите видео с мужчиной, который разбил стекло на "мосту Кличко":