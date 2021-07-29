Пошкодження інформаційного скла на Пішохідно-велосипедному мості побачили комунальники, які там підмітали. Вони й звернулися до поліцейських.

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Слідчі, які прибули на місце події, досить швидко з'ясували, що вандалом був один із пішоходів.

У КМДА кажуть, що винуватцю краще прийти самому

Як свідчить запис злочину, чоловік здійснив його на очах у чималої кількості людей. Втім, ніхто на порушення з боку зловмисника не відреагував.

Яких саме збитків чоловік завдав Києву, невідомо. Втім, у міській адміністрації зазначають, що після встановлення особи зловмисника йому загрожує штраф.

Також чиновники підкреслили, що скло не є конструктивною частиною мосту, а сам об'єкт є безпечним для прогулянок мешканців та гостей міста.

Представники Київавтошляхмісту написали заяву до поліції з приводу пошкодження майна.

Винуватцеві краще самому з’явитися до правоохоронних органів і сплатити штраф,

– підкреслили у КМДА.

Дивіться відео з чоловіком, який розбив скло на "мосту Кличка":