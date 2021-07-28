Представники місцевої влади столиці зазначили, що всього лише включили у кошторис вартість реконструкції прилеглих до Шулявського мосту вулиць. Також у КМДА збираються провести ремонт на вулицях, якими здійснюються шляхи об'їзду шляхопроводу.

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За даними Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, прилеглі до об'єкту вулиці не відповідають чинним в Україні вимогам. Змінилися вони вже після початку ремонтних робіт на Шулявському мосту.

Розширять вулиці та облаштують мережі

Посадовці стверджують, що у підземних переходах збільшать кількість ліфтів з 2 до 4.

Також КМДА займеться комплексним благоустроєм прилеглої території до ЖК "Місце мрій", який розташований неподалік від мосту.

Крім того, під час робіт з реконструкції розв'язки вирішили збільшити кількість буронабивних паль зі 113 до 190. Аби уникнути перекриття дороги на довгий час, у владі столиці вирішили на час демонтажу конструкцій та монтажу нових замінити звичний для України спосіб виконання робіт на більш сучасний.

Чимало коштували й роботи з перевлаштування мереж водопостачання, газопроводу, каналізації, електропостачання та інших. Їх проводили під проспектом Перемоги.

Всі ці аспекти, за словами чиновників, призвели до збільшення загальної вартості реконструкції. Крім того, у КМДА підкреслили, що проєкт будівництва пройшов комплексну державну експертизу.