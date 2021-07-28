Представители местной власти столицы отметили, что всего лишь включили в смету стоимость реконструкции прилегающих к Шулявскому мосту улиц. Также в КГГА собираются провести ремонт на улицах, по которым осуществляются пути объезда путепровода.

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По данным Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, прилегающие к объекту улицы не соответствуют действующим в Украине требованиям. Изменились они уже после начала ремонтных работ на Шулявском мосту.

Расширят улицы и обустроят сети

Чиновники утверждают, что в подземных переходах увеличат количество лифтов с 2 до 4.

Также КГГА займется комплексным благоустройством прилегающей территории в ЖК "Место мечты", который расположен неподалеку от моста.

Кроме того, во время работ по реконструкции развязки решили увеличить количество буронабивных свай со 113 до 190. Чтобы избежать перекрытия дороги на долгое время, власти столицы решили на время демонтажа конструкций и монтажа новых заменить привычный для Украины способ выполнения работ на более современный .

Много стоили и работы по переустройству сетей водоснабжения, газопровода, канализации, электроснабжения и так далее. Их проводили под проспектом Победы.

Все эти аспекты, по словам чиновников, привели к увеличению общей стоимости реконструкции. Кроме того, в КГГА подчеркнули, что проект строительства прошел комплексную государственную экспертизу.