Коморку в опоре моста на Владимирской горке нашли работники "Мунварты". Правоохранители исследовали помещение, которое облюбовал мужчина и выяснили, что никаких повреждений коммунальной собственности он не нанес.

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Молодого человека провели за пределы Крещатого парка, поскольку обитать внутри моста нельзя.

Владел "своим" жильем в самом центре Киева



Молодой человек жил в опоре стеклянного моста / Фото муниципальной стражи Киева

Блюстители порядка утверждают, что бездомный занимался обустройством своей коморки – притянул внутрь подушку.

Одежду он сушил на трубах, а также использовал перекрытие в качестве полки для безделушек.

Информацию о выявлении нарушителя работники муниципальной стражи выложили в соцсети, на что некоторые киевляне отреагировали довольно неоднозначно. Пользователи отметили, что выселять парня на улицу было не очень хорошо, поскольку он никому не мешал.

Молодого человека вывели за пределы Крещатого парка / Фото муниципальной стражи Киева

Впрочем, муниципалы подчеркнули, что будут охранять порядок где угодно, а обитать внутри моста нельзя. Кроме того, правоохранители рассказали, что бездомные очень часто живут под мостами и рано или поздно наносят им вред.