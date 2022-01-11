Світлини декомунізованих поручнів оприлюднив краєзнавець Семен Широчин. Його обурило, що нове оздоблення виготовили із вкрай неякісного порошкового металу.
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Нові елементи оздоблення мосту Патона поіржавіли за місяць / Фото з фейсбуку Семена Широчина
Історичний дисонанс
Крім того, фахівця здивувало рішення розмістити на мосту образ покровителя Києва. Адже головна асоціація, що має спадати на думку, – це видатний інженер, який спроєктував цей об'єкт.
Тепер замість зірки тут барельєф із підписом "Арх. Михаилъ". До чого він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно, "арх." – це архітектор: "Архітектор Михаїл. Міст побудував й звалив",
– із сарказмом зауважив автор допису.
Барельєф архангела Михаїла встановили замість радянської зірки / Фото з фейсбуку Семена Широчина
Болти конструкцій вже встигли вкритися іржею / Фото з фейсбуку Семена Широчина
На якості зекономили
Ще одна серйозна претензія у краєзнавця виникла і до матеріалу, з якого вилили нову секцію поручнів. Адже його погана якість призвела до того, що обличчя архангела на барельєфі виглядає зернистим та побитим дірочками, ніби шрамами.
"Інший невідворотний супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там, де шишка стояла в початковому проєкті по краях перил, тепер пустка. Робота на рівні гаража із 3D-принтером", – висловив своє невдоволення Широчин.
Він переконаний: те, що презентували киянам, не можна видавати за рестраврацію. На його думку, такими необдуманими змінами легко зіпсувати архітектурні пам'ятки.
Нову секцію перил виготовили з низькоякісного порошкового металу / Фото з фейсбуку Семена Широчина
Обличчя архангела Михаїла вкрите порами і виглядає неохайно / Фото з фейсбуку Семена Широчина
Текст публікації Семена Широчина:
Навіть у важкі часи не дають мені спокою міські справи. На мосту Патона відкрили оновлену секцію поручнів. І я мав нещастя побачити світлини того, що нам мають нахабство презентувати.
Тепер замість зірки тут барельєф із підписом "Арх.Михаилъ". До чого він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно, "арх." – це архітектор: "Архітектор Михаїл. Міст побудував й звалив".
Виконавці цієї роботи змогли декомунізувати не лише серп, молот та зірку, а й почуття художнього стилю, а також якість робіт. Лиття замість чавунного зроблене з якогось порошкового металу. Через це обличчя архангела побите дрібними дірками – наче шрамами від юнацьких прищів. Декілька замерзань-розмерзань, і барельєф буде схожий на весняну трасу з вибоїнами.
Вся конструкція стоїть кілька тижнів, а у складки лиття вже забилася купа бруду. Її можна відмити хіба потужним "Керхером". Давно такий бачили у дорожників?
Інший невідворотний супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там, де шишка стояла в початковому проєкті по краях перил, тепер пустка. Чому хоча б шишку не можна було залишити на місці? Робота на рівні гаража із 3D-принтером.
Так, це все ще видадуть за реставрацію. Я ж повторюся – це дешева і ганебна підробка, яка, до того ж, порушує закон про охорону культурної спадщини. Не можна так із пам'ятками, дикуни.